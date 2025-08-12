Patricia Chirinos propone que alcaldes puedan solicitar licencia en vez de renunciar para postular a otro cargo

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, presentó un proyecto de ley que busca otorgar facilidades a los alcaldes provinciales y distritales que deseen postular a otro cargo público en época de Elecciones.

La propuesta de la parlamentaria plantea modificar el marco normativo electoral para que, en lugar de renunciar a sus actuales cargos, los burgomaestres puedan solicitar una licencia sin goce de haber por un plazo no menor de 60 días calendario antes de la fecha de los comicios.

Chirinos Venegas sostiene en su proyecto de ley que la renuncia obligatoria de los alcaldes para participar en elecciones "produce un impacto negativo en la gestión pública".

NIEGA BENEFICIO A LÓPEZ ALIAGA

Asimismo, a través de su cuenta de X, la legisladora aseguró que su proyecto pretenda beneficiar al alcalde de Lima y líder de su partido, Rafael López Aliaga (quien tiene aspiraciones presidenciales), sino que "busca que los alcaldes tengan igualdad de condiciones para postular" para garantizar "la continuidad de obras y servicios para el pueblo".