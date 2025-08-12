Patricia Benavides no será representante del Ministerio Público ante el JNE

El Pleno de la Junta de Fiscales Supremos decidió este martes 12 de agosto que la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, no será representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por mayoría de votos, la Junta de Fiscales Supremos rechazó que Benavides Vargas sea designada al JNE. Al promediar las 4:00 pm del día de hoy, la extitular del Ministerio Público abandonó la sede de la Fiscalía.

Según RPP Noticias, el órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público determinó que la reincorporada fiscal suprema ejerza sus funciones en la sede central ubicada en la avenida Abancay.

Asimismo, se espera que en los próximos días se conozca cuál será el despacho que ocupará Patricia Benavides, quien quedó habilitada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para retomar sus funciones como fiscal suprema.