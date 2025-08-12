Patricia Juárez anuncia moción para prohibir el ingreso de Daniel Quintero al Perú

En medio de la tensión que se vive en la isla Chinería en Santa Rosa. La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció sobre la bandera colombiana colocada en la zona por parte del precandidato a la presidencia, Daniel Quintero.

Durante una entrevista en ATV, la legisladora reveló que ha comenzado a tramitar una moción contra el exalcalde de Medellín, con el propósito de restringirle el ingreso al territorio peruano a Quintero. Además, enfatizó que apoya totalmente las decisiones que tomará el Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto al caso de la isla Chinería.

“En mi moción estamos solicitando que se declare persona non grata e impedir el ingreso del territorio de esta persona, de este señor Daniel Quintero, pero también respaldar absolutamente el trabajo que la Cancillería haga en este caso y que por supuesto haya prudencia, porque no podemos caer en provocaciones que lo único que traerían a nuestro país es una situación de tensión, de incertidumbre, de un gasto realmente en temas bélicos. Creo que esto se puede solucionar perfectamente a través de la vía diplomática”, comentó.

DETENCIÓN DE TOPÓGRAFOS COLOMBIANOS

En horas de la tarde de este martes 12 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos topógrafos colombianos, quienes se encontraban realizando una serie de trabajos en la isla Chinería en el distrito de Santa Rosa, incentivando más el conflicto.