López Aliaga anuncia que gestionará tren Lima–Chosica directamente con el premier: “Es una persona decente”

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dejará de coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el proyecto ferroviario Lima–Chosica y lo tratará directamente con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Así lo anunció el alcalde Rafael López Aliaga, quien busca acelerar la puesta en marcha de esta iniciativa, pese a las críticas del titular del MTC, César Sandoval, sobre la falta de expediente técnico y la necesidad de cumplir requisitos legales para evitar actos de corrupción.

El burgomaestre aseguró que la decisión se tomó luego de que Sandoval lo acusara de generar “anarquía” en la capital. “Quiero solucionar esto (tren Lima–Chosica) con el premier. Lo conozco hace tiempo, es una persona decente y creo que puede ayudarnos”, señaló López Aliaga, quien cuestionó además que el ministro se burla del proyecto y anticipara que el material ferroviario podría quedar almacenado por varios años.

El alcalde también reprochó la falta de apoyo del MTC frente al arribo del material donado por la empresa estadounidense Caltrain, cuyo primer lote ya está en Lima. Explicó que la MML gestionará por cuenta propia el almacenamiento y los permisos para el segundo envío, mientras continúa impulsando la propuesta para que el tren pueda operar cuanto antes.

RESPALDA MOVILIZACIÓN CONTRA EL MTC

En paralelo, López Aliaga respaldó la movilización convocada para el próximo 15 de julio en rechazo a la postura del MTC. A su juicio, esta no es una protesta en su favor, sino una manifestación por los derechos de los ciudadanos de Lima. Mientras tanto, el MTC sostiene que el proyecto no sería viable en 2025, posición que el alcalde califica de “burocrática” y contraria a la posibilidad de poner en marcha el tren “mañana mismo” con voluntad política.