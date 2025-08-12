Congreso: Susel Paredes es elegida presidenta de la Comisión de Cultura

La congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, fue elegida como nueva presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, correspondiente al periodo legislativo 2025-2026.

La legisladora fue elegida por unanimidad con 11 votos a favor, en la sesión semipresencial que marcó la instalación de la Comisión de Cultura con miras al último año del presente Congreso.

La Mesa Directiva de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural también estará conformada por el parlamentario Héctor Acuña (Honor y Democracia) como vicepresidente y Magaly Ruiz (APP), como secretaria.

FUERZA POPULAR LIDERARÁ COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN

Cabe precisar que, en la víspera, la oficializó la designación del congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular), como nuevo presidente de la Comisión de Constitución, junto a Luis Aragón (AP) y Juan Carlos Lizarzaburu (APP) como vicepresidente y secretario, respectivamente.