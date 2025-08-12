Víctor Andrés García Belaúnde compara a Pedro Castillo y Gustavo Petro: “Hermanados en el idiotismo”

A más de una semana en la que Gustavo Petro mencionará que el Perú se habría apoderado de la isla Chinería en el distrito Santa Rosa, el excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, decidió comparar al mandatario colombiano con Pedro Castillo.

Por medio de sus redes sociales, García Belaúnde mencionó que Petro al igual que Castillo Terrones son los principales enemigos con los que debería combatir el país, debido a que ambos, tienen como finalidad destruir al país.

“Castillo me critica por salir con mapa en mano a defender al Perú por la última alucinada del Pdte de Colombia. Castillo y Petro hermanados en la ignorancia, idiotismo y demagogia contra el Perú. Además de golpista es hoy ¿Traidor a la Patria?”, escribió en su cuenta de X.

GUSTAVO PETRO DEBERÍA SER DECLARADA PERSONA NON GRATA

En horas de la mañana, Víctor Andrés García Belaúnde, mencionó que el Gobierno de Dina Boluarte debería declarar a Gustavo Petro como una “persona non grata”. Además, precisó que el mandatario estaría ocasionando este problema con nuestro con país por un fin personal.