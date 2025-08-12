Lucas Ghersi: "Patricia Benavides no tiene derecho a estar en una Fiscalía Suprema en particular"

El abogado constitucionalista, Lucas Ghersi, se pronunció sobre el futuro de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien hoy regresó al Ministerio Público para participar de una reunión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos.

En entrevista para Exitosa Noticias, el letrado señaló que la extitular del Ministerio Público "no tiene derecho" a elegir en qué Fiscalía Suprema será designada y señaló que de eso se encargará la Junta de Fiscales Supremos.

"Patricia Benavides no tiene derecho a estar en una Fiscalía Suprema en particular, es la Junta de Fiscales Supremos como órgano colegiado quien determina que función desempeña cada fiscal, hay Fiscalías Supremas Penales, Civiles y el cargo en el Jurado Nacional de Elecciones, ir al JNE no es un castigo, es una responsabilidad enorme, sobre todo ahora que estamos entrando a un proceso electoral", dijo.

SOBRE SER ASIGNADA AL JNE

Cabe precisar que Juan Peña, abogado de Benavides Vargas, rechazó la posibilidad de que su clienta sea designada como representante de la Fiscalía ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), alegando que sería "ilegal".

"Yo, como abogado, lo veo como ilegal porque lo que dice la norma es que cuando se convoca a elecciones ya no puede haber una nueva designación de otro fiscal en el JNE", sostuvo.