García Belaúnde tras incidentes en frontera con Colombia: Petro debe ser declarado 'persona non grata'

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde propuso declarar al presidente colombiano, Gustavo Petro Urrego, como persona non grata, por desconocer la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería.
"El Perú tiene que protestar por este hecho y declarar persona no grata al presidente Gustavo Petro, quizás y al propio partido gobernante. Colombia sí (…) está haciendo daño a una relación que tiene 100 años de fraternidad, eso me parece que es espantosamente malo", dijo.
COMÚN Y CORRIENTE
Asimismo, cuestionó que el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, haya colocado la bandera de su país en territorio peruano, aumentado así la tensión en la frontera común. "No es un ciudadano común y corriente", manifestó.
Finalmente, indicó que, ante este acto por parte de Quintero Calle, quien integra parte del partido de Gobierno del presidente Petro, el Estado peruano debe protestar de manera categoría debido a que no se está respetando la soberanía peruana.