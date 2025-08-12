Congreso cita a canciller Schialer para que explique acciones tras incidentes en la frontera con Colombia

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso citó al canciller Elmer Schialer para que responda sobre las acciones a tomar por el Ejecutivo tras los incidentes registrados en la frontera con Colombia, cuyo presidente cuestiona nuestra soberanía sobre la isla Chinería.

Heidy Juárez, presidenta de este grupo de trabajo, confirmó la citación al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores para este lunes 18 de agosto a las 11:00 a.m. Tras la presentación la parlamentaria dijo que se planteará las acciones a tomar por parte del Poder Legislativo.

MANTENER LA DIPLOMACIA

"Vamos a tomar las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores y luego vamos a tomar acciones. Nosotros vamos a apoyar lo que el Ejecutivo va a establecer (…) No tenemos ningún problema limítrofe con el vecino país de Colombia y se tiene que limar este impase que ha generado el presidente de Colombia", inició.

"Hay que mantener la diplomacia. Hay que ver si esto no es algo generado por personas que no quieren que el diálogo se implante. Hay que dar tranquilidad a los hermanos que se encuentran en esta zona fronteriza ya que no hay que generar, caos ni alarma cuando no tenemos la información correspondiente", señaló a Exitosa.