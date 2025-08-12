Yessenia Lozano: Parlamento dio por finalizado nombramiento de la “hija política” de César Acuña

El Legislativo dio por terminada la designación de Yessenia Lozano, militante del partido Alianza para el Progreso (APP), como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Legislativo. La joven era conocida como la “hija política” del líder de APP.

En la resolución que comunica el fin del nombramiento de Lozano Millones, se indica también que el puesto será ocupado por la señorita Sandra Gutiérrez, “con el nivel remunerativo, las obligaciones, los derechos y beneficios que le son inherentes al cargo”.

BACHILLER EN DERECHO

Como se recuerda, la designación de la Yessenia Lozano fue cuestionada tras conocerse que solo tiene grado de bachiller en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, casa superior de estudios propiedad de la familia de César Acuña Peralta.

La joven también fue criticada por tener en su oficina del Congreso un cuadro de regular tamaño de César Acuña, lo que vulneraba el principio de neutralidad electoral, según indicó el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, informa RPP.