Congreso: Acción Popular cuestiona designación de Raúl Doroteo en Comisión de Presupuesto

Momentos de tensión se registra al interior de la bancada de Acción Popular (AP), tras el nombramiento de Raúl Doroteo como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, grupo clave para la asignación de recursos a gobiernos regionales y locales.

Según indicaron algunos legisladores, los cuestionamientos surgen pues Doroteo Carbajo fue expulsado tanto del partido político como de la bancada, tras una decisión de la Comisión de Ética de AP debido a denuncias por agresión familiar contra su padre.

DEMORA EN LA INSTANCIACIÓN

Sobre el tema la parlamentaria Silvia Monteza dijo que el nombramiento no siguió el proceso de discusión y votación interna habitual. Recordó que Raúl Doroteo no es militante de AP y que la Comisión de Disciplina también aprobó su expulsión.

Finalmente, Monteza Facho, junto a otros tres congresistas, anunciaron que votarán en contra de la referida designación, lo que podría demorar en la instanciación y funcionamiento del grupo de trabajo hasta que se subsane la polémica, informa Canal N.