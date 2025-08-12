Ministro Castro sobre incidentes en frontera con Colombia: Santa Rosa es del Perú y no hay nada que discutir

El ministro Juan Castro afirmó que, como se ha dicho desde un primer momento desde el Ejecutivo, el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería, es parte del Perú y no hay nada que discutir con Colombia al respecto.

El titular del Ambiente destacó también que los propios ciudadanos, líderes políticos y exvicepresidentes de Colombia, han aclarado reiteradamente al mandatario Gustavo Petro, que no existe problema con Perú sobre ese tema.

CONFRONTACIÓN INNECESARIA

“Sin embargo, eso no implica que nuestro país no tome medidas si persisten intentos de generar una confrontación innecesaria en la frontera”, enfatizó categórico el funcionario en entrevista con la agencia Andina.

Señaló que, bajo ese principio, será nuestra Cancillería la que determine las medidas diplomáticas correspondientes, siempre bajo la dirección de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, quien conduce la política exterior del país.