Patricia Benavides exige a fiscal de la Nación ser notificada sobre su retorno al cargo de fiscal suprema

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitó a la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, que se le notifique la resolución de su reincorporación en el cargo de fiscal suprema titular y se le asigne el despacho correspondiente.

En un escrito dirigido a Espinoza, Benavides argumentó que, al existir plazas presupuestadas, corresponde su designación en un despacho fiscal, conforme al artículo 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPREMOS

La exfiscal recordó que este martes 12 de agosto fue convocada a una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, pero advirtió que sigue pendiente el cumplimiento de sus atribuciones. Precisó que se aprobaron siete plazas de fiscales supremos titulares y que la falta de una resolución individual que formalice su reincorporación implicaría “un estado permanente de desobediencia y rehusamiento de cumplir las decisiones administrativas adoptadas por los órganos jurisdiccionales y administrativos según sus atribuciones establecidas en la Constitución”.

“Por tanto, en aras de la prevalencia de la institucionalidad, así como del orden constitucional y legal, solicito se me notifique con la resolución correspondiente ordenando mi reincorporación como fiscal suprema titular y la asignación del Despacho Fiscal Supremo correspondiente”, concluyó Benavides, pidiendo que el trámite se realice a la brevedad.