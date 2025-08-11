Poder Judicial autoriza a Jorge Barata viajar a Mongolia y Turquía

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, investigado por el caso Gasoducto Sur Peruano, obtuvo permiso para salir de Brasil entre el 4 y 24 de agosto.

El Poder Judicial autorizó al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, procesado por el caso Gasoducto Sur Peruano, a ausentarse de su residencia en Brasil para viajar a Ulan Bator (Mongolia) y Estambul (Turquía) entre el 4 y 24 de agosto de 2025. La medida fue dispuesta por el juez Leodán Cristóbal Ayala, quien declaró fundado el pedido presentado por la defensa legal del empresario.

La decisión judicial fue emitida el pasado 30 de julio, pero un día después el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato interpuso un recurso de apelación, solicitando que la instancia superior revoque el permiso. El Ministerio Público argumenta que la resolución afecta la garantía del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y el principio de legalidad procesal, señalando una “aparente motivación” en la decisión del magistrado.

El juez Cristóbal Ayala resolvió el 1 de agosto conceder el recurso de apelación y remitir el caso a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si esta instancia admite el trámite, convocará a una audiencia virtual con la participación de las partes procesales para emitir una decisión final sobre el desplazamiento internacional de Barata.

COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES

Jorge Barata enfrenta en el Perú un proceso penal bajo mandato de comparecencia con restricciones por 24 meses. Entre sus reglas de conducta se encuentra la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial, medida que ahora ha sido temporalmente levantada por decisión de primera instancia.