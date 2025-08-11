Juan Sheput arremete contra Vizcarra por viaje a Santa Rosa: "Es un acto grotesco"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció luego que el expresidente Martín Vizcarra, quien se encuentra en Iquitos, anunció que se trasladará al distrito de Santa Rosa para "fortalecer la presencia peruana y su soberanía" en medio de las tensiones diplomáticas con Colombia.

A través de su cuenta en la plataforma X, el extitular del MTPE criticó duramente al exmandatario, calificándolo de "oportunista" y lo comparó con el presidente de Colombia, Gustavo Petro por "hacer gala de un patrioterismo ridículo".

"Colombia tiene a un Gustavo Petro, el Perú tiene a un Martín Vizcarra. Ambos oportunistas y cuestionados, ambos hacen gala de un patrioterismo ridículo que consigue aplausos entre ingenuos o desinformados. Lo de Vizcarra, ir a la localidad de Santa Rosa, es un acto grotesco más aún viniendo de un sujeto corrupto y sin escrúpulos como él. Ensucia con su oportunismo una causa justa como la nuestra", se lee en el tuit.

AVIÓN MILITAR COLOMBIANO EN CIELO PERUANO

Cabe precisar que este impase se da justo después de que se registrara la presencia de un avión militar colombiano sobrevolando el cielo peruano, especialmente, en la isla Chinería, generando alerta entre los pobladores ante una clara violación del espacio aéreo nacional.