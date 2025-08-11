Congreso: Arturo Alegría es el nuevo presidente de la Comisión de Constitución

El congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría García, fue elegido como nuevo presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, correspondiente al periodo legislativo 2025-2026.

La elección del parlamentario fujimorista fue por unanimidad (22 votos), en una votación que se llevó a cabo como parte de la instalación de las Mesas Directivas de cada Comisión del Legislativo y que estuvo conducida por el parlamentario José María Balcázar.

La Mesa Directiva de la Comisión de Constitución también estará integrada por Luis Aragón Carreño (Acción Popular), como vicepresidente y Juan Carlos Lizarzaburo (APP) como secretario.

PRÓXIMA SESIÓN

En sus primeras palabras como presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría aseguró que su gestión estará guiada por la transparencia y la construcción de consensos. Asimismo, anunció que la próxima sesión se llevará a cabo el martes 19 de agosto.