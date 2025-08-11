Martín Vizcarra cobra mensualmente 18 mil soles a su propio partido

El expresidente Martín Vizcarra recibe 18 mil soles mensuales por asesorías a su partido Perú Primero, según documentos difundidos por Panorama. Además, cobra 10 mil soles mensuales de su empresa familiar Urbaniza 3D SAC.

Vizcarra emitió un recibo por honorarios por un proyecto de habilitación urbana, empresa gestionada por su esposa y sus hijas. Esto podría ser usado para demostrar arraigo laboral en el proceso judicial que enfrenta por presunta corrupción.

El exmandatario está a puerta de enfrentar una audiencia para decidir un pedido de prisión preventiva por casos vinculados a Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. La Fiscalía solicita 15 años de cárcel por presunta corrupción durante su gestión como gobernador.

VIAJÓ A SANTA ROSA

Recientemente, Vizcarra dio a conocer a través de sus redes que viajó a Santa Rosa, en la Isla Chinería, en Loreto. Según dijo, hacer presencia peruana y defender la soberanía de la isla en medio de tensiones entre Perú y Colombia por las declaraciones de Gustavo Petro. Actualmente está impedido de salir del país.