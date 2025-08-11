Premier Arana a Gustavo Petro por bandera colombiana en Santa Rosa: “Defenderemos la soberanía”

Tras conocerse la noticia en horas de la mañana de este lunes 11 de agosto de un izamiento de una bandera colombiana en Santa Rosa, el premier Eduardo Arana, decidió pronunciarse al respecto y envió un mensaje al presidente Gustavo Petro.

En declaraciones a los medios de comunicación, el titular de la PCM enfatizó que no dará su brazo a torcer y buscará que se respete los tratados que se firmaron décadas atrás. Del mismo modo, manifestó que el Perú tiene una postura definida con respecto al hecho.

“Desde el Gobierno de la señora Dina Boluarte y del Ejecutivo vamos a defender la soberanía. Para nosotros está claro que no existe ningún incidente. Todo está claro con relación a ello”, manifestó el premier Arana.

AUTORIDADES DEFENDERÁN AL PAÍS

Para Eduardo Arana este tema no tiene porque escalar a más e hizo un llamado a los peruanos para que se mantenga una calma, y dejó en claro que las diversas autoridades de los ministerios defenderán al país sobre las acusaciones del mandatario colombiano.

“Dejemos que la Cancillería actué en los niveles diplomáticos para que esto, primero, no se politice; y segundo, que no vaya a mayores y no se confunda a la población sobre cuáles son las tareas que debemos hacer desde el Gobierno”, comentó.