Yonhy Lescano en contra de la salida de Perú de la Corte IDH: “Me parece nefasto para los intereses nacionales”

Tras conocerse que el Perú se encuentra evaluando una posible salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), diversos sectores políticos se pronunciaron al respecto sobre la intención del Gobierno de Dina Boluarte que tendría previsto comenzar.

En medio de esta situación, el excongresista de Acción Popular y futuro candidato a la presidencia, Yonhy Lescano, decidió compartir su postura sobre esta situación y manifestó en La República que sería dañino para la ciudadanía si se aprueba la decisión.

“Estamos viendo que incluso, el señor Jerí está respaldando la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso me parece nefasto para los intereses nacionales”, precisó el exlegislador dejando en claro su postura sobre este caso.

AGRUPACIONES SOSTIENEN A DINA BOLUARTE

De acuerdo a Yonhy Lescano, el actual Congreso con las diversas organizaciones políticas son las que sostienen a Dina Boluarte en el Gobierno. “El fujimorismo, los señores de Porki, Acción Popular, Alianza para el Progreso, el mismo señor Luna, Cerrón, Renovación Popular y Avanza País, son aliados de la señora Dina Boluarte”.