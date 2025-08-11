Política

Premier Arana sobre izamiento de bandera colombiana en Santa Rosa: "Vamos a defender la soberanía"

"Nuestra posición es siempre legítima en función de los intereses del Perú", señaló el primer ministro.



El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre la polémica a raíz de la bandera de Colombia que fue izada en la isla Chinería, ubicada en la provincia de Santa Rosa en Loreto.

En declaraciones a la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial cuestionó el izamiento de la bandera colombiana en territorio nacional y aseguró que desde el Gobierno defenderán la soberanía de nuestro país.

"Desde el Gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte y desde el Ejecutivo, vamos a defender la soberanía. Para nosotros está claro que no existe ningún incidente y todo está claro con relación a ello. Nuestra posición es siempre legítima en función de los intereses del Perú", dijo.

INSTANCIAS DIPLOMÁTICAS

Asimismo, Arana Ysa precisó que esperan que las tensiones entre ambos países se resuelvan a través de las instancias diplomáticas: "Que no se politice y que no vaya a mayores y no se confunda a la población", sostuvo.


