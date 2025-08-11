Premier Arana sobre izamiento de bandera colombiana en Santa Rosa: "Vamos a defender la soberanía"

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre la polémica a raíz de la bandera de Colombia que fue izada en la isla Chinería, ubicada en la provincia de Santa Rosa en Loreto.

En declaraciones a la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial cuestionó el izamiento de la bandera colombiana en territorio nacional y aseguró que desde el Gobierno defenderán la soberanía de nuestro país.

"Desde el Gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte y desde el Ejecutivo, vamos a defender la soberanía. Para nosotros está claro que no existe ningún incidente y todo está claro con relación a ello. Nuestra posición es siempre legítima en función de los intereses del Perú", dijo.

INSTANCIAS DIPLOMÁTICAS

Asimismo, Arana Ysa precisó que esperan que las tensiones entre ambos países se resuelvan a través de las instancias diplomáticas: "Que no se politice y que no vaya a mayores y no se confunda a la población", sostuvo.