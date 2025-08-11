Alejandro Cavero a Gustavo Petro: “No se pase de la raya, se encontrará con peruanos que defenderán el país”

Tras conocerse en horas de la mañana el izamiento de una bandera colombiana en Santa Rosa, días después de un sobrevuelo de aviones del país vecino por la zona, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, decidió enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro.

En declaraciones, el legislador hizo un llamado al mandatario para que pueda tranquilizarse en sus pronunciamientos, por lo que debería ponerse un límite. Además, precisó que los ciudadanos harán respetar los acuerdos a los que se llegaron décadas pasadas.

“Decirle muy claramente al señor Petro que no se pase de la raya. El Perú tiene que responder firme y contundentemente porque no solamente los colombianos violentan nuestro espacio aéreo, sino que también colocan su bandera en territorio nacional, eso es una afrenta (…) Señor Petro pare, por lo que hay un pueblo que defenderá su soberanía”, mencionó.

FORMARÍA PARTE DE UNA ESTRATEGIA POLÍTICA

De acuerdo al congresista Alejandro Cavero, el conflicto que comenzó Gustavo Petro hace más de cinco días atrás, formaría parte de una estrategia política, debido a sus vínculos de corrupción y narcotráfico en los que estaría involucrado el mandatario colombiano.