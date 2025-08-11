Ministro del Ambiente a Gustavo Petro por isla Chinería: “Esperemos que no sea una cortina de humo”

En medio del conflicto que habría iniciado Gustavo Petro por un posible apoderamiento de Perú en la isla Chinería, el titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Juan Carlos Castro, decidió pronunciarse al igual que otros integrantes del gabinete liderado por Eduardo Arana.

Durante sus declaraciones, el ministro del Ambiente, le recordó al presiente de Colombia que hay documentación que en ningún momento nuestro país ha violado los diversos tratados. Del mismo modo, dejó abierta la posibilidad de que el mandatario del país vecinos esté utilizando este hecho para subir su aprobación, debido a los conflictos que existe en su territorio.

"Sobre los límites todo está definido. Lamentamos las expresiones del presidente (…) Sabemos que en el país de Colombia hay convulsiones, protestas de los mineros. Esperemos que esto no sea una cortina de humo del presidente", manifestó el titular del Minam.

SEGUIMIENTO A LAS PALABRAS DE GUSTAVO PETRO

A pesar de que Dina Boluarte continúa con su gira por Asia visitando países como Indonesia y Japón, el ministro del Ambiente, dejó en claro que la mandataria de la nación se encuentra realizando un seguimiento a las palabras que dice su homólogo. “La presidenta está cumpliendo una labor muy importante y está atenta a las declaraciones del presidente Petro”.