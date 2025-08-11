González-Olachea: "Poner una bandera en territorio ajeno es una violación a la integridad territorial"

El exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, se pronunció tras registrarse la presencia de una bandera de Colombia en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa, en la ciudad de Loreto.

En entrevista para Canal N, el excanciller señaló que este acto provocado por un grupo de ciudadanos colombianos evidencia una intensión del presidente Gustavo Petro de "escalar el conflicto" entre ambos países.

"Imprudentemente y de forma firme, lo que está buscando el señor presidente de Colombia es escalar progresivamente el conflicto [...] el hecho de poner una bandera en territorio ajeno es una violación a la integridad territorial", dijo.

PEOR QUE EL SOBREVUELO

En ese sentido, González-Olaechea Franco aseguró que este hecho es aún más grave que el sobrevuelo de un avión militar colombiano registrado el último viernes en cielo peruano: "Es más grave porque la imagen de la bandera ha dado la vuelta al mundo", sostuvo.