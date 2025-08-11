Guido Bellido pide despliegue inmediato del Ejército tras presencia de bandera colombiana en Santa Rosa

El congresista de la República, Guido Bellido, se pronunció tras registrarse la presencia de una bandera de Colombia en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa, en la región de Loreto.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario de izquierda expresó su preocupación ante la colocación de la bandera extranjera, que ha sido considerado por muchos como un acto provocativo y exhortó al Gobierno a disponer el despliegue inmediato del Ejército en la zona.

"Exigimos el despliegue inmediato del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea al punto señalado. El Perú no puede permitir actos provocativos ni tolerar amenazas o maltratos provenientes del Estado colombiano contra nuestros hermanos que habitan en la isla de Chinería, distrito de Santa Rosa, Perú. La soberanía no se negocia, se defiende", se lee en el tuit.

CANCILLERÍA SE PRONUNCIA

Cabe precisar que la Cancillería peruana emitió un comunicado cuestionando este acto por parte de ciudadanos colombianos y señaló que este tipo de situaciones "no contribuyen a la convivencia armónica y pacífica" entre ambos países.