César Acuña: anulan concursos de programa Procompite de La Libertad tras denuncia de cobros ilegales

Un reportaje de Cuarto Poder reveló presuntos cobros ilegales en el programa Procompite del Gobierno Regional de La Libertad, liderado por César Acuña, lo que provocó la anulación de dos concursos (2023-2024) que destinaban S/58 millones a emprendedores.

Juan José Fort Cabrera, exgerente regional de la Producción y coordinador político de Alianza para el Progreso (APP) en Trujillo, aparece como principal implicado. Según la investigación, Fort Cabrera, quien además presidía el Comité Seleccionador, habría utilizado al intermediario Jhonny Carranza Mejía para solicitar pagos a postulantes.

Mecanismo de extorsión

Empresarios como Alfonso León Angulo (galería Plaza Toro) declararon que le pidieron S/5 mil en una pollería para "garantizar" financiamiento, mientras el empresario textil Miguel Ángel Until pagó S/25 mil y logró ser seleccionado, aunque su proyecto nunca se ejecutó. Linda Quiroz, del mismo rubro, entregó S/5 mil para una máquina de S/242 mil sin obtener respuesta.

Irregularidades administrativas

Un informe del Gobierno Regional (14 de abril de 2025) detectó vicios graves en los concursos, desde expedientes técnicos ausentes, documentos ilegibles, cotizaciones irregulares y falta de acreditación de terrenos. El 8 de mayo, la Gerencia General declaró la nulidad de ambos procesos, ordenando reevaluar los 142 planes de negocio.

Continuidad de Procompite

El documento señaló que el comité evaluador, liderado por Fort, incumplió su deber de garantizar el "estricto cumplimiento" de las normas, lesionando el interés público. Pese al escándalo, el gobernador Acuña anunció que Procompite continuará y cumplirá con los proyectos entre agosto y octubre de 2025.

Sin acciones legales y detalles del programa

Fort Cabrera fue destituido de su cargo, pero no se han revelado acciones legales contra él o su presunto intermediario. Cabe resaltar, que el programa, coordinado por el Ministerio de la Producción, promueve cofinanciamiento no reembolsable para maquinaria e insumos de agentes económicos organizados.