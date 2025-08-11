Pedro Castillo insta a presidentes de Colombia, Chile, Bolivia y Brasil ir a la “guerra”

Desde Barbadillo, el exmandatario llamó a líderes regionales a una "guerra “para terminar con la delincuencia, con la corrupción, con el saqueo"

En la audiencia número 52 del proceso judicial que afronta por el intento de disolver el Congreso de la República, el expresidente Pedro Castillo aseguró que continúa sin pruebas en su contra y cuestionó la legitimidad de quienes lo acusan. “A este momento no se me encuentra ningún delito que se me imputa a través del Ministerio Público”, afirmó Castillo.

Castillo insistió en que su gestión buscaba impulsar el desarrollo “no solamente de miles de compatriotas, sino de las fronteras vivas”, y se definió como “el presidente de la República secuestrado”. En medio de su exposición, criticó a políticos que, según dijo, no cuentan con respaldo popular: “El pueblo peruano a sus propias autoridades que están al frente no las recibe en ninguna plaza”.

Llamado a mandatarios vecinos

En un pasaje que sorprendió a la sala, el exmandatario dirigió un mensaje a presidentes de la región: “Desde acá invoco no solamente al presidente Petro, sino también al presidente de Chile (Gabriel Boric), de Bolivia (Luis Arce), de Brasil (Lula da Silva) y de Colombia… de una vez vamos a la guerra”. Castillo precisó que no se trataba de un conflicto bélico convencional, sino de una cruzada “para terminar con la delincuencia, con la corrupción, con el saqueo, con todo lo que tenemos que hacer”.

Mientras la jueza Norma Carbajal le pedía que concluyera, Castillo continuó con sus críticas a la forma en que se lleva su caso: “Se quiere juzgar a un presidente”, señaló, reiterando que el proceso en su contra es injusto y que él sigue firme en su postura de que no existe delito que lo responsabilice.