Dina Boluarte es recibida con honores a su arribo a Indonesia: presidenta firmará acuerdo comercial bilateral

La presidenta de la República, Dina Boluarte, arribó este domingo 10 de agosto a Yakarta, capital de Indonesia, acompañada por el canciller Elmer Schialer, este constituye su décimo viaje internacional desde que asumió el cargo.

La mandataria fue recibida con honores militares protocolares en el marco de su agenda en este país. El programa oficial incluye su participación en el Foro de Negocios Perú-Indonesia "Unlocking Bilateral Growth", orientado a fortalecer la asociación bilateral mediante el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA).

Agenda y actividades de Boluarte

Paralelamente, Boluarte visitará la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia para promover oportunidades de inversión entre ambos países. La jefa de Estado sostendrá un encuentro con el presidente indonesio, Prabowo Subianto, en el Palacio Presidencial de Yakarta.

También se reunirá con la presidenta de la Cámara de Representantes del Parlamento indonesio. En estas citas se prevé la firma de acuerdos en materia de economía integral y facilitación de exportaciones.

Integración regional

Como parte de su gira, Boluarte se entrevistará con el secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Este acercamiento busca reforzar los vínculos diplomáticos y comerciales del Perú con la región, consolidando su proyección estratégica en Asia-Pacífico.