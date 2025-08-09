Caso Tren Eléctrico: presentan acusación contra exfuncionarios del MTC por presunta colusión

La Fiscalía presentó este sábado una acusación contra dos exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) bajo la gestión de Enrique Cornejo durante el segundo gobierno de Alan García.

La fiscal adjunta Meryl Felicitas Huamán Altamirano, del Equipo Especial Lava Jato, imputó a Raúl Torres Trujillo (exdirector de Provías Nacional) y Oswaldo Plasencia Contreras (exdirector de la AATE).

Para Torres se solicita 10 años y seis meses de prisión, mientras que para Plasencia, quien también fue asesor de Cornejo, se piden 21 años. Ambos son acusados por colusión en agravio del Estado en el caso Tren Eléctrico.

Contratos y vínculos con Odebrecht

Los hechos investigados corresponden a los procesos de licitación 03-2009 y 01-2011 para los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, adjudicados al Consorcio Tren Eléctrico Lima (Odebrecht Perú y GyM S.A.).

El primer contrato se firmó el 23 de diciembre de 2009 entre Provías Nacional (representada por Torres), la AATE (representada por Plasencia) y el consorcio. El segundo contrato se suscribió el 8 de julio de 2011 entre la AATE (Plasencia) y el mismo consorcio.

Pago de coimas y acusaciones presentadas

La investigación determinó que Odebrecht realizó pagos de coimas durante la etapa preliminar, incluyendo el proceso de selección y la firma de contratos. Además, se identificaron "reuniones de coordinación antes del inicio de la licitación" con participación de Torres, Plasencia y el entonces presidente Alan García. Con esta acusación, suman 28 las presentadas por el equipo Lava Jato ante el Poder Judicial.