Alejandro Muñante sobre incursión de avión militar colombiano en cielo peruano: Es un acto de provocación

El parlamentario Alejandro Muñante calificó como “un acto de provocación” la incursión de un avión militar colombiano en cielo peruano, el incidente se registró el último jueves en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería, región de Loreto.

“Esto, aunado a las declaraciones que está haciendo el señor Gustavo Petro, manifiesta una intención de querer llevar el foco de atención hacia este tema donde no existía ningún conflicto, donde todo estaba perfectamente demarcado”, manifestó a RPP.

DEBIÓ SER MÁS ENÉRGICO

El congresista de Renovación Popular consideró también que el pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte sobre este tema debió ser más enérgico, luego que Petro Urrego, cuestionara la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto.

“Considero que el tono debió ser más enérgico. No se puede tratar así un problema, sobre todo porque las declaraciones en contra de nuestra soberanía no han venido de una autoridad cualquiera de Colombia, sino del mismo presidente”, expresó.