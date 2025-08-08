Eduardo Salhuana sobre Delia Espinoza: “Abre denuncias de acuerdo a intereses particulares”

En medio del desacato que esta cometiendo el Ministerio Público para reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema, el congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, arremetió contra la titular de la entidad de justicia, Delia Espinoza.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el legislador mencionó que Espinoza Valenzuela previo a iniciar una investigación, tendría fines personales para comenzar en la averiguación contra las personas que desea denunciar.

“Lamentablemente, la fiscal de la Nación no realiza una valoración correcta de los elementos probatorios. Abre denuncia de acuerdo a criterios particulares o intereses particulares. Ya nos genera dudas cualquier carpeta fiscal que abra”, mencionó.

DENUNCIA CONTRA PARLAMENTARIOS

De acuerdo a Eduardo Salhuana, la titular de la Fiscalía habría iniciado indagaciones contra los congresistas debido a que votaron sobre un proyecto de ley, dejando en claro que su accionar es algo ilícito y va en contra de la Carta Magna.