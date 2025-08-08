Ministro de Defensa sobre vuelo de aeronave de Colombia en Perú: “Nos dijeron que no fue intencional la incursión"

En medio de la tensión que existe entre Perú y Colombia por la isla Chinería, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Walter Astudillo, durante la sesión de Consejos de Ministros encabezada por Eduardo Arana, hizo un increíble anuncio.

Durante su intervención, el ministro de Defensa se pronunció sobre el avistamiento de una aeronave colombiano volando por el territorio del país, y dejó en claro que todas las instituciones harán respetar las limitaciones.

“Se dispuso las coordinaciones necesarias entre los altos mandos militares de la FAP y del Comando Conjunto y luego las autoridades colombianas dieron las explicaciones del caso aduciendo que no fue intencional esta incursión. La soberanía de nuestro país, tenemos que defenderla todos los peruanos", mencionó Astudillo.

GOBIERNO ENVÍA CARTA A COLOMBIA

Al conocerse tal suceso, el premier Eduardo Arana decidió compartir una carta de protesta al Gobierno de Gustavo Petro, por lo que se busca dejar en claro que el Poder Ejecutivo y las entidades peruanas defenderán el territorio.