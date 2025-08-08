Alcalde de Lima califica de “mafia” al MTC tras multa millonaria por obra de vía Expresa Sur

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, arremetió contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y lo acusó de acoso político por imponer una multa millonaria a la Municipalidad Metropolitana de Lima. La sanción está vinculada a la obra de la Vía Expresa Sur y podría superar los 160 millones de soles.

Durante una actividad en La Victoria, el burgomaestre calificó al MTC, dirigido por César Sandoval, como una “mafia” que elabora expedientes técnicos de obras que no ejecuta. Afirmó que el ministerio utiliza recursos públicos sin concretar proyectos y que actúa para frenar las obras en la capital.

“Estoy bajo ataque. Me atacan de todos lados, El día de ayer nos notifican una multa de más de millones de soles, del MTC. Encima que no dejan trabajar. Nos multan porque, por haber recuperado la Vía Expresa Sur. Es una mafia que vive del expediente técnico”, señaló Aliga.

PIDE RENUNCIA DE SANDOVAL

López Aliaga sostuvo que la entidad del Estado tiene una “lógica caviar” que busca que la población siga sufriendo. Este enfrentamiento con el MTC se suma al ya existente por el tren Lima–Chosica. Aliga ha pedido a la presidenta Dina Boluarte reemplazar al titular del sector por considerarlo incapaz de gestionar.