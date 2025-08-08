Martín Vizcarra sobre inhabilitación: “No estaré en las encuestas, pero estoy en el corazón de los peruanos”

Tras conocerse la inhabilitación que tiene Martín Vizcarra para ejercer un cargo público, el exmandatario envió un mensaje a sus enemigos políticos precisando que, aunque no aparezca en los sondeos previo a las elecciones generales de 2026, los ciudadanos tienen un gran recuerdo sobre su paso por Palacio de Gobierno años atrás.

A su salida de la audiencia del juicio oral en su contra y luego de conocer la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro de ordenar a las empresas encuestadoras de excluirlo de las averiguaciones que realizan rumbo a las votaciones del próximo año. “Pueden no ponerme en las encuestas, pero estoy en el corazón de la población peruana”.

CONFÍA QUE NO IRÁ A PRISIÓN PREVENTIVA

En medio del pedido de prisión preventiva de seis meses en su contra, Martín Vizcarra, confía que el juez Chávez Tamariz, encargado de llevar su caso, no validará la solicitud del Ministerio Público y saldrá el próximo miércoles de la audiencia victorioso.

Cabe precisar que, la Fiscalía señala a Vizcarra Cornejo de estar involucrados en actos de corrupción. La hipótesis de la entidad de justicia revela que el exmandatario habría recibido más de 2 millones de soles para favorecer a empresas de construcción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.