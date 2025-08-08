Walter Astudillo sobre avión militar de Colombia que ingresó a cielo peruano: "Es una violación a nuestra soberanía"

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, se pronunció luego que en la víspera se registrara la presencia de un avión militar de Colombia, sobrevolando en cielo peruano, específicamente en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto.

En declaraciones a la prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el titular del Mindef calificó este hecho como una clara "violación a nuestra soberanía", teniendo en cuenta las tensiones bilaterales entre ambos países.

"Pudimos observar la incursión de una aeronave a baja altura, aproximadamente entre 200 a 300 metros que ingresó al espacio aéreo peruano. Evidentemente es una violación a nuestra soberanía, a nuestro espacio aéreo", señaló.

¿QUÉ NAVE ERA?

Asimismo, Astudillo indicó que, inmediatamente, se hicieron las consultas a la torre de control del aeropuerto de Leticia en la zona fronteriza con Colombia, donde confirmaron que se trataba de una nave militar modelo A-29, también conocida como Super Tucano.