Alex Paredes sobre el Ministerio Público: “Hace los méritos para reorganizarlo”

Tras el envió del informe de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al Congreso para dar a conocer una vez más, la restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema, diversos legisladores decidieron pronunciarse al respecto.

El parlamentario de Somos Perú, Alex Paredes, no dudó en opinar sobre el tema y aseguró que la Fiscalía, encabezada por Delia Espinoza, se está llevando todos los boletos para que pueda sufrir una modificación lo más antes posible.

"Porque esta institución creo que está haciendo los méritos hartos y suficientes para que sea declarada en reorganización, así no puede continuar", precisó el exintegrante de Perú Libre a los medios de comunicación en el interior del Legislativo.

LA JNJ ESTÁ POR ENCÍMA DEL MINISTERIO PÚBLICO

De acuerdo a Alex Paredes, la JNJ se encuentra por encima del Ministerio Público, por lo que, tiene que acatar de inmediato las resoluciones que comparte la entidad de justicia. "Porque guste o no guste, la Junta de Justicia tiene atribuciones y estas atribuciones las ejercen los que están en inferior jerarquía. Las tienen que cumplir, no discutir”.