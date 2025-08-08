Premier Arana: Se remitirá a Colombia nota de protesta por violación del espacio aéreo peruano

Esta tarde, el premier Eduardo Arana informó que enviarán a Colombia una nota de protesta por la violación del espacio aéreo peruano por parte de una aeronave militar de dicho país. Esto, luego que las explicaciones que brindaron sobre el tema no fueron satisfactorias.

“Efectivamente, mientras nosotros desempeñamos nuestra actividad y coordinábamos acciones en el distrito de Santa Rosa de Loreto, pudimos observar una aeronave sobrevolando alrededor de la isla, una aeronave que desconocíamos su origen y su destino”, indicó.

NAVE MILITAR COLOMBIANA

El funcionario señaló que inmediatamente se dispuso la verificación de la nave, la matrícula y si contaba con autorización, recibiendo como respuesta que se trataba de una aeronave militar colombiana. Por lo que se solicitó explicaciones por los canales militares y diplomáticos.

“La presidenta, al haber tomado conocimiento de ello, y durante el desarrollo del Consejo de Ministros del día de hoy, se ha dispuesto que se imponga de inmediato la respectiva nota de protesta, que la Cancillería deberá hacer en el transcurso de los próximos minutos”, añadió.