Alejandro Aguinaga sobre Delia Espinoza: "Si no repone a Patricia Benavides, incurre en delito"

El congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, se pronunció luego que la Junta Nacional de Justicia instó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a reponer en el más breve plazo a Patricia Benavides como fiscal suprema.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario fujimorista criticó a la titular del Ministerio Público por su negativa a acatar la orden de la JNJ y advirtió que estaría incurriendo en un delito.

"Es un atrevimiento inadmisible y la JNJ tiene que amarrarse bien los pantalones. Si no repone a Benavides, incurre en delito. El Congreso tiene una acusación constitucional en curso que podría desembocar en su destitución", dijo.

SOBRE LA JNJ

Asimismo, Aguinaga Recuenco también criticó a la JNJ por no actuar con la misma celeridad con la que una Junta anterior procedió con la destitución de Benavides Vargas como fiscal de la Nación.