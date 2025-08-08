Patricia Chirinos critica mensaje de Boluarte: "¿Así se defiende al Perú? ¿Paseando por Asia?"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció sobre el reciente Mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, quien desde Asia respondió a las declaraciones de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro y ratificó la soberanía peruana sobre la isla Chinería, en el distrito de Santa Rosa.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria criticó duramente a la jefa de Estado por pronunciarse desde tan lejos sobre las tensiones bilaterales entre nuestro país y el gobierno de Petro.

"¡Increíble! Mientras el comunista Petro ataca nuestra soberanía, la señora Boluarte responde... ¡desde Japón! ¿Así se defiende al Perú? ¿Paseando por Asia, alojada en hoteles cinco estrellas? La soberanía no se protege con discursos a la distancia, se defiende con firmeza, en el suelo patrio y de frente. ¡El Perú no se defiende con turismo!", se lee en el tuit.

RESPUESTA A PETRO

Desde Japón, Boluarte Zegarra respondió a Petro Urrego asegurando que "nuestra soberanía no está en discusión": "No hay nada pendiente que tratar con Colombia. Santa Rosa es parte del Perú desde hace más de un siglo", sostuvo.