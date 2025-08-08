Titular del Congreso tras tensión con Colombia por Santa Rosa de Loreto: Es momento de pasar la página

Esta tarde, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, se pronunció sobre la tensión de los últimos días con Colombia, luego que el presidente Gustavo Petro, afirmara no reconocer la soberanía del Perú sobre el distrito loretano de Santa Rosa.

Señaló que el mensaje de la jefa de Estado, Dina Boluarte, sobre el tema puso “paños fríos”. Asimismo, el representante de Somos Perú indicó que es momento voltear la página y avanzar hacia otros importantes puntos en la agenda con Colombia.

JURISDICCIÓN PERUANA

“La presidenta ha puesto paños fríos como corresponde para salvaguardar las relaciones diplomáticas que debemos mantener con Colombia. Espero que el presidente Petro entienda ello y que -obviamente- pasemos la página a otro tipo de agenda”, indicó

El último jueves, tras las declaraciones de su homólogo colombiano, la presidenta Boluarte Zegarra dijo que la isla Chinería es “jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía”, por lo que descartó que exista un conflicto limítrofe con el país cafetero.