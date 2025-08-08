Canciller Schialer tras discurso de Gustavo Petro: Exacerbar los ánimos es lo menos aconsejable

En entrevista con TV Perú, el Canciller Elmer Schialer se pronunció sobre el discurso brindado ayer por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en la ciudad fronteriza de Leticia, donde volvió a acusar a nuestro país de apropiarse de su territorio.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó la soberanía peruana sobre la isla Chinería, que se sustenta en tratados internacionales firmados hace muchos años por ambos países. Asimismo, le hizo una recomendación al referido mandatario.

DISCULPAS PÚBLICAS

"Exacerbar los ánimos es lo menos aconsejable. Yo lo que aconsejo, con todo respeto, por supuesto, al señor presidente Gustavo Petro, es que ponga paños fríos a esto. El Tratado de Salomón Lozano y el Protocolo de Río de Janeiro pusieron fin a los diferendos entre Colombia y el Perú", señaló.

Schialer Salcedo reforzó sus argumentos mencionando que el año 2024, un funcionario colombiano aseguró que Santa Rosa de Loreto estaba en disputa, lo que llevó a que el país cafetero emitiera unas disculpas públicas por los dichos. "(...) Entonces, no entendemos qué está pasando ahora", indicó.