Congreso aprueba mociones que respaldan posición del Estado sobre soberanía peruana de la isla Chinería

El Parlamento Nacional aprobó anoche las mociones 18406 y 18407, con las que respalda “la posición del Estado en defensa de la soberanía y jurisdicción nacional sobre la isla Chinería, conforme al derecho internacional y los tratados vigentes con Colombia”.

Las mociones, aprobadas con 110 votos a favor, rechazan categóricamente las declaraciones emitidas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, quien, señalan, ha desconocido manifiestamente los límites definidos por los tratados internacionales.

Asimismo, expresan su pleno respaldo al pronunciamiento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú el 5 de agosto de 2025, en defensa de la soberanía nacional, el respeto al derecho internacional y la integridad del territorio peruano.

SUSTENTAN MOCIONES

El congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, al sustentar la moción 18406, dijo que la isla de Chinería es territorio peruano, así lo estableció el Tratado el Tratado Salomón Lozano de 1922, que fue ratificado por ambos países, y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

Por su parte, la legisladora la Karol Paredes, de Avanza País-Partido de Integración Social, al sustentar moción 18407, donde señaló, entre otros, que “que respaldan el comunicado de la Cancillería frente a las desafortunadas declaraciones del presidente de Colombia”.