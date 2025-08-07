Jorge Montoya a Gustavo Petro: "Santa Rosa es y siempre será peruana"

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, se sumó a las críticas contra el presidente de Colombia Gustavo Petro, quien cuestionó la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa, asegurando que pertenece a territorio colombiano.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario expresó su rechazo a las expresiones del mandatario colombiano por poner en duda la soberanía legítima de nuestro país sobre la isla Santa Rosa.

"¡SANTA ROSA ES Y SERÁ SIEMPRE PERUANA! Rechazo tajantemente las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que intentan cuestionar nuestra legítima soberanía sobre la isla Santa Rosa, en Loreto", se lee en el tuit.

Asimismo, Montoya Manrique ratificó que desde el Congreso lucharán por hacer respetar la soberanía peruana de sus territorios: "defenderemos cada centímetro de nuestra patria con firmeza, honor y dignidad", añadió.