Keiko Fujimori anuncia los miembros de Fuerza Popular que integrarán las comisiones del Congreso

Tras la designación de José Jerí como nuevo presidente del Congreso en reemplazo de Eduardo Salhuana, las diversas agrupaciones políticas se vienen organizando para designar a los legisladores que integrarán las comisiones parlamentarias para el periodo 2025-2026.

Ante ello, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, compartió a través de sus redes sociales, la información de los militantes de su partido que comandarán los grupos de trabajo del Legislativo en beneficio de la ciudadanía.

En el post difundido, la excandidata presidencial anunció que Arturo Alegría estará presente en la Comisión de Constitución, Victor Flores (Comisión de Economía), Jeny López (Comisión Agraria) y Raúl Huamán (Comisión de Producción).

CAMBIOS EN LA VOCERIA DE FUERZA POPULAR

Del mismo modo, Keiko Fujimori reveló que el nuevo vocero de Fuerza Popular es Carlos Revilla, mientras que la primera vocera alterna es Rossangela Barbarán, y Héctor Ventura tendrá también el cargo de vocero alterno.