Fiscalía pide más de 22 años de cárcel para congresista José Luna Gálvez

El Ministerio Público solicitó una pena de 22 años y 8 meses de prisión contra el congresista José Luna Gálvez. El pedido responde a presuntas irregularidades en la inscripción del partido Podemos Perú ante la ONPE. La Fiscalía lo acusa de organización criminal y cohecho activo específico en agravio del Estado.

Junto a Luna Gálvez, también fueron incluidos en la acusación su hijo José Luna Morales y el exfuncionario José Cavassa. Para ambos se solicitaron 16 años y 4 meses de prisión. Además, se pidió 26 años para los exmiembros del CNM Guido Águila y Sergio Noguera, por delitos similares y enriquecimiento ilícito.

Exfuncionarios de la ONPE también figuran en el caso, para quienes se solicitó 10 años y 4 meses de cárcel. Asimismo, se planteó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses. Las penas incluyen además multas económicas.

OTRAS SANCIONES

La Fiscalía también propuso sanciones a personas jurídicas vinculadas al caso. Universidad Telesup podría recibir una multa de 500 UIT (S/ 2 775 000), mientras que el partido Podemos Perú afrontaría una sanción de 250 UIT (S/ 1 337 500). Las multas para los implicados van entre 200 y 850 días-multa.

La acusación fue presentada ante el juez Jorge Chávez Tamariz, quien evaluará si procede el inicio de juicio oral. José Luna Gálvez ya es investigado por otros hechos, como presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS a Solidaridad Nacional. Estos habrían ocurrido durante las campañas de 2011 y 2014.