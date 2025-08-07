Ministro de Justicia a Gustavo Petro sobre isla Santa Rosa: “De repente ha sido mal informado”

Tras las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre un supuesto apoderamiento de Perú en la isla Santa Rosa, diversas autoridades del Gobierno de Dina Boluarte se han pronunciado al respecto.

Una de los ministros que quiso opinar sobre el caso ha sido el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan Alcántara, quien dejó entrever que el mandatario del país vecinos haya recibido una información errónea sobre los tratados que se firmaron años atrás.

“El presidente Petro tiene una opinión que, de repente ha sido mal informado, nosotros no consideramos que deba escalar a este nivel, sino que debe quedar a nivel de la Cancillería que esto se debe resolver desde el punto de vista diplomático", manifestó.

MINISTROS VIAJARON A LA FRONTERA

Desde tempranas horas de este jueves, el premier Eduardo Arana en compañía de César Sandoval (Minsa), Leslie Urteaga (Minsa), Morgan Quero (Minedu) y Walter Astudillo (Mindef) llegaron hasta la frontera con Colombia.