Alejandro Cavero sobre Delia Espinoza: La Fiscal de facto está obstruyendo el Estado de derecho

El legislador Alejandro Cavero Alva criticó a la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, a la que calificó como una "fiscal de facto", pues se permanece en el cargo desacatando los fallos judiciales que ordenaron la reposición de Patricia Benavides Vargas.

“Desde el día en que decidió atrincherarse y negarse a cumplir la resolución que ordenaba reponer a la señora Benavides, Delia Espinoza cayó en desacato”, su permanencia “obstruye el estado de derecho” y refleja “una actitud poco democrática”.

DAÑA LA DEMOCRACIA

El representante de Avanza País señaló también que Espinoza Valenzuela actúa sin legitimidad y “cree que, por tener el control físico del despacho, tiene el control de la Fiscalía. Lo que está haciendo es dilatar y sabotear el cumplimiento de la ley”, dijo a Expreso.

Finalmente, Cavero Alva indicó que la actual situación socava la institucionalidad. “No podemos permitir que un funcionario se mantenga en cargo desconociendo la autoridad de los jueces. Esto sienta un pésimo precedente y daña la democracia”, advirtió.