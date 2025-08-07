Lady Camones presidirá la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, anuncia Salhuana

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, se pronunció sobre las negociaciones que vienen sosteniendo diversas bancadas para repartirse las Comisiones ordinarias en este periodo legislativo 2025-2026.

En declaraciones a la prensa, el también expresidente de la Mesa Directiva en la legislatura anterior confirmó que su colega de bancada, Lady Camones, será la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

Cabe precisar que esta será la segunda vez que Camones Soriano presida el referido grupo de trabajo. Anteriormente también estuvo a cargo de liderar la Comisión de Presupuesto.

SOBRE MARÍA ACUÑA

Respecto al caso de su colega de bancada, María Acuña, quien asumió la presidencia de la Subcomisión pese a que tenía una denuncia penal abierta, Salhuana Cavides indicó que "la Mesa Directiva actual evaluará si hubo alguna infracción administrativa o ética".