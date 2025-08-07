Maricarmen Alva: "Petro debe recordar que es presidente de Colombia, no un activista del M-19"

La congresista de la República, María del Carmen Alva, se pronunció sobre la controversia generada a raíz de las polémicas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien cuestionó la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria criticó las expresiones del mandatario colombiano, calificándolas de "inaceptables" por acusar al Perú de haber "copado" una localidad que asegura ser parte de su país.

"Petro debe recordar que es presidente de Colombia, no un activista del M-19. Sus declaraciones son inaceptables. El Perú debe responder con firmeza y por la vía institucional", se lee en el tuit.

PETRO AGUDIZA TENSIONES

Durante una actividad en la localidad de Leticia, Petro Urrego ratificó su postura alegando que Colombia "no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla Santa Rosa". Asimismo, desconoció a las autoridades de la zona.