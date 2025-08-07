Patricia Chirinos sobre tren Lima-Chosica: “No necesita más excusas, necesita decisión política”

En medio de los enfrentamientos que han surgido en las últimas semanas entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad de Lima, para el funcionamiento del tren Lima-Chosica, la congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció.

A través de sus redes sociales, la legisladora aseguró que las locomotoras donadas por Caltrain deben entrar en operación, lo más pronto posible, por lo que, hizo un llamado a las autoridades correspondientes de dejar las discrepancias de lado.

“El tren Lima–Chosica no necesita más excusas, necesita decisión política. Ya es hora de dejar atrás las trabas y la burocracia inútil. Esto no es un asunto de derechas o de izquierdas, se trata de ofrecer un transporte rápido, digno y seguro para miles de peruanos que lo necesitan cada día”, escribió Chirinos Venegas en su cuenta de X.

PIDEN EL CAMBIO DEL MINISTRO DE TRANSPORTES

Producto a los retrasos que se estarían dado para el funcionamiento del tren Lima-Chosica, el alcalde de la capital, Rafael López Aliaga, hizo un llamado a la mandataria Dina Boluarte para que cambie el titular del MTC, César Sandoval Pozo.