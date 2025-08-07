Roberto Chiabra sobre polémica por declaraciones de Petro: "Esto debe conducirse por los canales democráticos"

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Roberto Chiabra, se pronunció sobre la controversia generada a raíz de las polémicas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien desconoció la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa, asegurando que dicho lugar pertenece a territorio colombiano.

En entrevista para RPP Noticias, el parlamentario indicó que las tensiones entre ambos países respecto al determinado tema deben resolverse "por los canales diplomáticos", en concordancia con la postura de la Cancillería peruana.

"En primer lugar, esto debe conducirse por los canales diplomáticos. El comunicado que ha hecho nuestra cancillería es muy contundente. Si usted considera que es un distrito, el distrito Santa Rosa de la isla de Chinería, no hay punto más que discutir", dijo.

SOBRE DENUNCIA CONTRA RUTH LUQUE

Respecto a la denuncia ante la Comisión de Ética contra la congresista Ruth Luque, por permitir el traslado y la llegada del legislador colombiano, Juan Carlos Lozada, al Congreso peruano, Chiabra expresó lo siguiente.

"Yo creo que hay que tener bastante cuidado porque cuando se trata de los intereses nacionales, nada le costaba a ella no darle la palabra", sostuvo.